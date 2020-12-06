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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٦ ص

وزير الصناعة يعلن الاكتفاء الذاتي في 4 سلع رئيسية متعلقة بكورونا

وزير الصناعة يعلن الاكتفاء الذاتي في 4 سلع رئيسية متعلقة بكورونا

اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني عن الوصول الى الاكتفاء الذاتي في 4 سلع رئيسية متعلقة بمعدات مكافحة فيروس كورونا، تتولى الوزارة مسؤولية انتاجها.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال رزم حسيني یوم امس: ان لنا فائضا في انتاج الكمامات ويطلب المنتجون التصدير وان ترخيص الصادرات هو بيد وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في حال وجود فائض عن الحاجة الداخلية.

واضاف: ان لنا في مجال انتاج "فنتيلاتور" (جهاز التنفس الاصطناعي) مصنعين كبيرين يعملان على توفير حاجة وزارة الصحة ويطلبان ايضا تصدير الفائض.

وتابع وزير الصناعة: انه وفيما يتعلق باجهزة انتاج الاوكسجين هنالك وحدات انتاجية جاهزة للانتاج وتوفير حاجة وزارة الصحة.

واكد رزم حسيني انه في ظل التعاون بين جميع المنتجين والمعنيين فقد توصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في المعدات المتعلقة بكورونا وان هذه الوتيرة مستمرة.

وحول تصدير السلع المتعلقة بكورونا قال: انه وفقا لطلب وزارة الصحة ان كان هنالك فائض عن الحاجة الداخلية سنبادر الى منح الترخيص للصادرات.

/انتهى/

رمز الخبر 1909941

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