وزير الصحة: ايران تتقدم بخمس نقاط على الولايات المتحدة في إدارة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الصحة الايراني "سعيد نمكي" قال انه وفي ظل العقوبات الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران الا ان ايران تتقدم بخمس نقاط على امريكا في إدارة كورونا. مضيفاً انه يوجد في إيران 1.6 سرير مستشفى لكل ألف نسمة بينما في فرنسا يوجد 7 أسرة لكل ألف نسمة.

وتابع بالقول ان جلّ ما يفعله الأمريكيون هو تضييق الخناق على ايران حيث لم يُسمح مؤخرا بدخول شحنة من لقاح الإنفلونزا والتي تم شراؤها من فرنسا وجاهزة للنقل إلى البلاد عبر المطار الإسباني.

وأوضح وزير الصحة أن كل التكهنات حول وضع كورونا في العالم تحققت، باستثناء إيران حيث لم تصدق توقعات المنظمات العالمية حول وضع انتشار الفيروس في ايران لأننا غيرنا من مسارنا، مضيفاً: "تمكنا من الوصول إلى النقطة التي يمكننا فيها توفير أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة بقدر ما قمنا بتصديره في غضون 56 يومًا من تفشي كورونا، وسنعمل على اللقاحات أيضًا، والتي سيشهدها العالم قريباً".

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