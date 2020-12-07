إيران تسجّل وفاة 284 شخصا وإصابة 10 الفا و 827 حالة جدیدة بفیروس کورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الإثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10 الفا و 827 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 1ملیون و50 الفا و 594 شخصا ويكون 5796 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 742 الفا و 955 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 284 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 594 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 432 الفا و 228 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

وبدأ عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران في الانخفاض بعد ما كان تجاوز عتبة 400 شخصا يوميا خلال ثلاثة اسابيع الماضية.

/انتهی/