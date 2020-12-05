ايران دخلت مرحلة الجودة في إنتاج معدات مكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد مقر قيادة عمليات مكافحة كورونا في ايران أعلن عن ريادة الدولة في مجال إنتاج الكمامات والمعدات التي تطلبها وزارة الصحة في مكافحة كورونا ، وقال انه اليوم وبفضل الله وجهود العاملين والوحدات الإنتاجية ، نحن دخلنا في مرحلة الجودة.

واشار وزير الداحلية عبد الرضا رحماني فضلي، وقائد مقر قيادة عمليات مكافحة كورونا، إلى مجموعة الجهود المبذولة والنتائج التي تحققت في مجال السيطرة على وباء كورونا ومعالجته. وقال انه وطبق المعمول جرى في اجتماع اليوم مع لجنة المشتريات والدعم بالمقر الوطني لمكافحة كورونا ، وهم زملائنا في وزارة الصناعة الاستماع الى تقارير جيدة عن إنتاج الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي ومولدات الأكسجين وغيرها من المعدات المتعلقة بوباء كورونا .

وصرح وزير الداخلية ان زملاؤنا في وزارة الصحة اعلنوا عن احتياجاتهم في ظل هذه الظروف وتقرر تامين جميع هذه الاحتياجات لوزارة الصحة من خلال مراعاة الجودة والكمية وبسعر عادل ومعقول ، كما تقرر توفير المستلزمات مثل الكمامات والمطهرات والمستلزمات الصحية للناس بسعر معقول.

وقال رحماني فضلي: "اجتماع اليوم يظهر أن هناك تنسيقًا وتعاونًا وتلاحما كبيرًا في مختلف المجالات ، وقد أدى هذا التنسيق إلى التحرك نحو النجاح في مسيرة العمل.

وقال: "نوقشت في الاجتماع التزامات وزارة الصناعة فيما يتعلق بتوفير الامكانيات والسلع والتجهيزات والخدمات ، ولحسن الحظ ان قطاع الصناعة في هذا المجال قد تجاوز الآن مرحلة الكمية و هي تعمل على رفع الجودة ، والى جانب سد الحاجة المحلية للسلع والخدمات المطلوبة هم يفكرون أيضًا بالتصدير.

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