نمتلك أنواع وصنوف الأسلحة لا تمتلكها إلا الدول العظمى

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة المسيرة أنه أقيم يوم أمس بصنعاء حفل تخرج دورة جديدة من قادة الألوية والكتائب "دفعة الرسول الأعظم" من معهد الشهيد الثلايا لتأهيل القادة.

وفي الحفل الذي حضره رئيس هيئة التدريب والتأهيل في الجيش اليمني اللواء أحمد جابر الصيفي ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد العريمي ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع القى قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن المداني كلمة بارك فيها للخريجين تخرجهم وانتقالهم إلى العمل الميداني.

ونقل اللواء المداني إلى الخريجين تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة تخرجهم. وأشار إلى أن تخرج دفعة جديدة من قادة الألوية والكتائب واستمرار عملية التدريب والتأهيل رغم العدوان والحصار يؤكد عزمنا وإصرارنا على تحقيق النصر وهي نعمة من الله نحمده عليها.

وقال اللواء المداني "لقد تعلمنا من العدوان أن نطور من إمكاناتنا وأن نكتسب الخبرات اللازمة ونعتمد على أنفسنا وكلنا ندرك كيف كنا في بداية العدوان لا نمتلك طائرة مسيرة ولا صاروخ باليستي واليوم أصبح الوضع مختلف حيث لدينا اليوم جيش قوي ومتدرب ويمتلك خبرات كبيرة في خوض الحروب الحديثة بكل مستوياتها". وأوضح أن السياسات في السابق ضيعت الجيش كما لعب الاستهداف الخارجي دوراً في ذلك.

وأضاف "أصبحنا بفضل الله نمتلك خبرات عسكرية وتصنيع عسكري في مختلف أنواع وصنوف الأسلحة لا تمتلكها إلا الدول العظمى وهذا فخر لنا". وأشار اللواء المداني إلى أن العدوان في بدايته كان يأخذ مناطق ويسيطر عليها واليوم تغيرت المعادلة وأصبحنا نطهر ونسيطر على أغلب المناطق من المحتلين.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة أن المسؤولية الوطنية تفرض علينا تحويل التهديدات إلى فرص وأن نعمل من أجل تطهير كل شبر في أرض اليمن من المحتلين والغزاة وهذا عهد علينا. وتابع قائلاً "بفضل الله حققنا انتصارات كبيرة ووصلنا إلى مراحل متقدمة في الميدان وأصبح جيشنا ليس للدفاع بل لتحقيق الانتصارات".

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