غرق سفينة الشحن الايرانية توران عند مصب نهر أروند

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان نورالله اسعدي قال في تصريح صحفي: غرقت سفينة شحن عصر اليوم قرب خور عبدالله قرب ميناء أم قصر (جنوب العراق).

واضاف: غرقت سفينة الشحن "توران"، التي كانت قد أبحرت يوم الاثنين الماضي من ميناء خرمشهر إلى ميناء أم القصر العراقي، عصر اليوم قرب خور عبدالله.

واشار مدير عام الملاحة البحرية في ميناء خرمشهر، الى انه تم انقاذ افراد طاقم السفينة من قبل فرق الانقاذ العراقية.

وقال اسعدي: لا يزال السبب الدقيق للحادث غير معروف وسيتم تحديده وإبلاغه من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية بعد التحقيق في الحادث.

وتابع قائلا: تشير التقارير اليوم إلى أن الأحوال الجوية في المسار البحري غير مواتية، ومن المحتمل أن يكون أحد أسباب هذا الحادث هو الامواج العاتية.

بدورها اعلنت وزارة النقل العراقية، الاحد، عن غرق سفينة إيرانية محملة بالحديد اثناء توجهها الى ميناء ام قصر، فيما اشارت الى ان طاقم السفينة تم انتشالهم بالكامل.

وقال مدير قسم السيطرة و التوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق في بيان، ان "سفينة إيرانية محملة بالحديد غرقت في قناة خور عبدالله الملاحية لأسباب فنية"، مبيناً ان "موقع الحادث بعيد عن مسار مرور السفن بالقرب من بويا ( 7 ) في القناة الملاحية".

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