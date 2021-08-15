بعد توقف دام عاما واحدا.. خرمشهر والكويت يستأنفان رحلات النقل البحري بينهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح له السبت، قال "نور الله اسعدي" : ان هذا الخط الملاحي، كان قد توقف منذ بدء جائحة كورونا، لكن في ضوء المتابعات المستديمة التي جرت بين السلطات المعنية، تم استئناف الحركة الملاحية فيه من جديد.

واوضح اسعدي، ان الرحلات البحرية بين خرمشهر والكويت، قائمة حاليا بانسيابية وتجري كل اسبوع مرة، مع رعاية كامل التعليمات الصحية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.

واكد المسؤول بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، ان خط خرمشهر – الكويت للنقل البحري، باعتباره احد اكبر محطات النقل البحري على مستوى ايران والمنطقة، يضطلع بدور اساسي في توسيع العلاقات التجارية بين ميناء خرمشهر وسائر الموانئ الاقليمية.

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