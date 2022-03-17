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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٧:٣٦ م

مدير هيئة الطوارئ البحرية: انقاذ 29 من طاقم السفينة الاماراتية الغارقة

مدير هيئة الطوارئ البحرية: انقاذ 29 من طاقم السفينة الاماراتية الغارقة

اعلن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة بوشهر (جنوب) "جهانغير دهقاني"، انقاذ 29 شخصا من 30 طاقما لسفينة النقل الغارقة قبالة المياه الاقليمية جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت دهقاني في تصريح له اليوم، ان قطعتي الانقاذ 18 و20 (التابعتين لهيئة الملاحة البحرية في محافظة بوشهر) تواصلان البحث في منطقة وقوع الحادث من اجل العثور على الطاقم المفقود للسفينة الاماراتية الغارقة، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في منطقة الخليج الفارسي.

وكان رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر، اعلن ان سفينة نقل عربات اماراتية تعرضت (اليوم الخميس) للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية؛ مؤكدا انه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة خبر تعرض السفينة الامارتية الى خطر الغرق، قامت بارسال قاطرتين وقطعة انقاذ، لكن سوء الاحوال الجوية حالت دون نجاح العمليات مما ادى الى غرق السفينة.

/انتهى/

رمز الخبر 1922618
https://ar.mehrnews.com/news/1922618/

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