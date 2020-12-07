  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٤١ م

وزير الخارجية السوري سیلتقي شمخاني في طهران

وزير الخارجية السوري سیلتقي شمخاني في طهران

سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد غدا الثلاثاء مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني ليبحث معه مجالات التعاون الثنائي وآخر المستجدات الاقليمية خاصة مكافحة الإرهاب بأشكاله الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد الذی بدأ مساء امس الاحد زيارة إلى ایران سيلتقي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني.

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى طهران مساء امس  الاحد في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.وكان في استقبال المقداد في المطار مسؤولو الخارجية الايرانية واعضاء السفارة السورية بطهران.

ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية السوري مع نظيره محمد جواد ظريف وعدد من كبار المسؤولين الايرانيين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان فيصل المقداد قد تولى اخيرا منصب وزير الخارجية السوري بقرار من الرئيس بشار الاسد خلفا للراحل الفقيد وليد المعلم./انتهى/

رمز الخبر 1909998

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    الرأي