وزير الخارجية السوري سیلتقي شمخاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد الذی بدأ مساء امس الاحد زيارة إلى ایران سيلتقي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني.

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى طهران مساء امس الاحد في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.وكان في استقبال المقداد في المطار مسؤولو الخارجية الايرانية واعضاء السفارة السورية بطهران.

ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية السوري مع نظيره محمد جواد ظريف وعدد من كبار المسؤولين الايرانيين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان فيصل المقداد قد تولى اخيرا منصب وزير الخارجية السوري بقرار من الرئيس بشار الاسد خلفا للراحل الفقيد وليد المعلم./انتهى/