وزير الخارجية السوري يصل الى طهران مساء اليوم

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد إلى طهران مساء اليوم في أول زيارة رسمية له بعد تسلمه منصب وزير الخارجية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.