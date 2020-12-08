الحكومة الباكستانية عليها اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن الرهائن الإيرانيين الثلاثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أكد خلال لقائه السفير الباكستاني في طهران اليوم الثلاثاء ان التعاون الثنائي بين إيران وباكستان يتمتع بعمق ثقافي وديني وسياسي واقتصادي، وهذا مهم لشعب وحكومة البلدين على جميع المستويات، مضيفاً أنه من الضرورة زيادة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والثقافية والحدودية".

وتابع قاليباف التأكيد على إحلال السلام في المنطقة، مضيفا ان الجمهورية الإسلامية ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع الدول الإسلامية، وبالطبع لا تشكل تهديدا لأي دولة".

كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالقول: "نتوقع أن تتخذ الحكومة الباكستانية إجراءات فورية للإفراج عن الرهائن الإيرانيين الثلاثة".

من جانبه أعرب السفير الباكستاني في طهران "رحيم حياة قريشي" عن تعازيه الحارة وادانته للعمل الارهابي الذي أسفر عن شهادة العالم النووي الايراني محسن فخري زاده مضيفاً ان اغتيال الشهيد فخري زاده كان مخالفاً لجميع الأعراف الدولية.

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