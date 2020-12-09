ايران لا تضع اي شروط مسبقة امام الحوار مع الدول الاسلامية

ولدى استقباله السفير الباكستاني لدى طهران رحيم حيات قريشي، قال محمد باقر قاليباف: ان التعاون بين طهران واسلام آباد عريق ويشمل المجالات الثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية؛ الامر الذي يمكن مشاهدته بين شعبي البلدين ايضا.

ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى بذل مزيد من الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والحدودية اكثر من اي وقت مضى.

واوضح، انه في ظل الحدود المشتركة الايرانية الباكستانية، ينبغي تفعيل دور الاسواق الحدودية، وبما يسهم في ضمان الامن والرخاء لاهالي المحاظفات الحدودية في كلا البلدين.

وأشار قاليباف الى ضرورة ارساء السلام والاستقرار الاقليميين، قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تضع اي شروط مسبقة امام الحوار مع الدول الاسلامية، كما لا تشكل اي تهديد لاي من دول العالم.

من جانبه، قدم السفير الباكستاني العزاء والمواساة باستشهاد العالم الايراني البارز "محسن فخري زادة"؛ مؤكدا ان الجريمة الارهابية التي استهدفته شكلت انتهاكا لكافة المعايير الدولية والعلاقات بين الدول.

واضاف رحيم حيات قريشي: ان الحكومة والشعب الباكستانيين يعربان عن تضامنها مع ايران حكومة وشعبا في هذا المصاب.

كما اعرب قريشي عن تقديره لحسن الضيافة التي يلقاها الزوار الباكستانيون في ايران؛ مؤكدا ان الحكومة الباكستانية تعمل على تيسير الظروف للمواطنين الراغبين في زيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرا الى ان اسلام اباد تضع ضمن اولوياتها اعادة فتح الاسواق الحدودية مع ايران./انتهى/