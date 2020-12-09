عجلة الحياة مستمرة في شعبنا الصامد لأنه يستمد ثباته من اعتماده على الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن زعيم حركة أنصار الله في اليمن ألقى كلمة اليوم الأربعاء بمناسبة العرس الجماعي في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، و الذي ضم 3300عريس وعروس من الفقراء والمعسرين والمعاقين والجرحى والاسرى المحررين، الذي يقام برعاية الهيئة العامة للزكاة.

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال كلمته: شعبنا منذ بداية العدوان صمد في ميادين القتال وصمد في كل مجالات الحياة مع أنه يواجه في كل مجال جبهة يقارع فيها قوى العدوان

وتابع قائد حركة أنصار الله: عجلة الحياة تستمر في التحرك في شعبنا الصامد الثابت لأنه استمد ثباته من اعتماده على الله

وأكد السيد أن العرس اليوم يقول لتحالف العدوان، مهما كانت جرائمكم فنحن مستمرون في مسيرة حياتنا

وأضاف زعيم حركة انصار الله من المهم السعي لتيسير أمور الزواج بدءا من تحديد سقف معقول وميسر للمهر وحل الكثير من التعقيدات والشروط التي لا ضرورة لها

ولفت السيد إلى اهمية التكافل الإجتماعي قائلاً: تظهر اليوم القيمة العالية والأهمية الكبيرة للتكافل الاجتماعي في الإسلام وعلى رأسه الزكاة

إخراج الزكاة يساهم في حل المشاكل وتعزيز الأخوة والاستقرار والترابط الاجتماعي

وأشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى أهمية الزكاء قائلاً: إخراج الزكاة هو البديل عن الحاجة للمنظمات الأجنبية التي تعمل وفق أجندات خاضعة لتأثير سياسي وأمني والابتزاز الدولي.

/انتهى/