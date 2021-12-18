وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، اكد اليوم السبت في كلمة له خلال تدشين الذكرى السنوية للشهيد 1443هـ الموافق 18-12-2021 ان المجريات اليوم تشهد بأنّ تحقيق أهداف العدوان أصبح مستحيلاً.

وأضاف: "نحن نقبل السلام لا الاستسلام ولتحقيق ذلك عليهم أن يوقفوا عدوانهم وحصارهم وينهوا احتلالهم"، مؤكداً ان استمرارنا في الدفاع عن شعبنا وحريتنا هو موقف حق وقضية عادلة بكل الاعتبارات

وشدد في ختام كلمته بأننا لن نقبل بصفقات ومساومات يبقى فيها الحصار الخانق على شعبنا ويبقى فيها بلدنا مستباحاً./انتهى/