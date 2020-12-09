انعقاد الجولة الخامس للمباحثات رفيعة المستوى بين ايران والاتحاد الاوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم اليوم انعقاد الجولة الخامسة للمباحثات رفيعة المستوى بين ايران والاتحاد الاوروبي، برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" والامينة العامة لوكالة الاجراءات الخارجية بالاتحاد الاوروبي "هيلغا اشميد".

واستعرض الجانبان الايراني والاوروبي خلال مباحثاتهما الافتراضية اليوم، مجالات التعاون السابقة واللاحقة ازاء التحديات المتعلقة بالهجرة واللجوء ومكافحة المخدرات.

كما تطرقا الى القضايا الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والنقل، والتعاون في سياق المشاريع الانسانية ذات الصلة بجائحة كورونا والكوارث الطبيعية، والطاقة النووية السلمية.

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