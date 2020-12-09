رضائي: السلاح الذي استخدم لاغتيال فخري زاده يخص قوات الناتو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان محسن رضائي، امين مجمع تشخيص مصلحة النظام، قدم مساء اليوم (الأربعاء) التعازي خلال مؤتمر صحفي برحيل العالم المجاهد يزدي وقال ان اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام بدأ اليوم بتقرير للواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلح.

وأضاف رضائي ان اللواء باقري استعرض الوضع الأمني وطريقة استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة وقال إن السلاح الذي تم استخدامه يخص قوات الناتو.

وتابع رضائي ان اللواء باقري اعلن ايضا أن متابعة العثورعلى الجناة قد أحرزت تقدمًا جيدًا وسيتم الإعلان عن تقرير بهذا الشان للمواطنين قريبًا.

وقال رضائي إن اللواء باقري قال إنه في السنوات العشر الماضية حاولت التنظيمات الإرهابية اغتيال الشهيد فخري زاده مرات عديدة لكنها لم تنجح. وتابع باقري ان الارهابيين استخدموا هذه المرة تقنيات متطورة في اخفاء المدفع الرشاش الذكي كما كانت لديهم معلومات دقيقة عن مسار الشهيد وخروج موكبه من طريق طهران باتجاه مدينة أبسرد ، وكل هذه الامور مكنتهم من تحقيق ماربهم .

ونقل رضائي عن اللواء باقري قوله: "بسبب استخدام كاتم الصوت في المدفع الرشاش ، لم يسمع كل من الحراس وأسرة الشهيد أي صوت".

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