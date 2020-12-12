"سباهان" أصفهان يكتسح فريق "نساجي مازندران" برباعية نظيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت في استاد "نقش جهان" الجمعة، قدم سباهان اصفهان عرضا هجوميا على مدى دقائق المباراة توّجه باربعة اهداف جاءت من قبل كيروش ستانلي (د 21) ومحمد رضا حسيني (د 40) وسجاد شهباز زادة (د 44 و 83).

وبهذا الفوز الذي حققه سباهان فقد رفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني بعد كل كهر سيرجان (مباراة اقل) بنفس الرصيد فيما تجمد رصيد نساجي مازندران عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وياتي برسبوليس في المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 4 مباريات ومن ثم استقلال طهران وبيكان وصنعت نفط ابادان بنفس الرصيد ولكن من 5 مباريات.