برسبوليس يواصل صدارته للدوري الايراني الممتاز بفوز ساحق على نساجي مازندران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل فريق برسبوليس صدارته للدوري الايراني الممتاز بفوزه الساحق الذي حققه على فريق نساجي مازندران بنتيجة 5-1.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة الخامسة عشرة والاخيرة من النصف الاول للدوري الايراني الممتاز ، افتتح جيورجي جولسياني اهداف برسبوليس في الدقيقة (7) وعزز محمد عمري النتيجة بهدفين في الدقيقتين (21 و 33) وجاء دور دانيال اسماعيلي فر ليضيف هدفين آخرين في الدقيقتين (51 و 54).

وسجل نساجي مازندران هدفه الوحيد بواسطة ايوب كلانتري في الدقيقة (10) من عمر المباراة، وبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع موقتا.

وبهذا الفوز الذي حققه برسبوليس ارتفع رصيده الى 32 نقطة في الصدارة يليه في الوصافة موقتا فريق سباهان اصفهان الذي فاز على مس كرمان 2-0 ليبلغ رصيده 27 نقطة ومن ثم فريق كل كهر سيرجان بنفس الرصيد (14 مباراة) وبعده فريق استقلال طهران بنفس الرصيد (14 مباراة) الذي تاجلت مباراته في تبريز اليوم مع تراكتور سازي بسبب هطول الثلوج.

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