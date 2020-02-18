برسبوليس الإيراني يسقط في فخ التعادل أمام الشارقة الإماراتي 2-2 بدوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقدم بیرسبولیس بهدف سجله علي عليبور في الدقيقة 9، وتمكن الشارقة من التعادل عن طريق محمد خلفان في الدقيقة 25.

ونجح بیرسبولیس في استعادة تفوقه بهدف ثان عن طريق عليبور في الدقيقة 27، لكن ريان مينديز أدرك التعادل للشارقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورغم سيطرة برسبوليس على اجواء المباراة في الشوط الثاني الا انه لم يفلح في تغيير النتيجة بسبب عدم دقة لاعبيه في التسديد والتكتل الدفاعي للشارقة الذي شن بالمقابل هجمات مرتدة اتسم بعضها بالخطورة ولكن بلا طائل لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 .

وفي المباراة الاخرى من هذه المجموعة فاز التعاون السعودي على الدحيل القطري 2-0 .

وفي ختام الجولة الثانية يتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ومن ثم الدحيل برصيد 3 نقاط والشارقة نقطة واحدة وبرسبوليس نقطة واحدة ايضا.

وفي اطار المجموعة الرابعة خسر سباهان اصفهان امام السد القطري 3-0 وفاز النصر السعودي على العين الاماراتي 2-1 .

ويتصدر السد هذه المجموعة برصية 4 نقاط ومن ثم النصر بنفس الرصيد وسباهان ثالثا وله 3 نقاط واخيرا العين بلا نقاط.

يذكر ايضا ان استقلال طهران خسر يوم امس امام اهلي جدة السعودي 2-1 في اطار المجموعة الاولى كما خسر شهر خودرو مشهد الايراني امام باختاكور الاوزبكي 3-0 في اطار المجموعة الثانية.

ويحتل استقلال طهران المركز الثالث بنقطة واحدة في مجموعته بعد اهلي جدة (4 نقاط) والوحدة الاماراتي (4 نقاط) وقبل الشرطة العراقي (1 نقطة) فيما يحتل شهر خودرو المركز الرابع في مجموعته بلا نقاط بعد باختاكور (6 نقاط) والهلال السعودي (6 نقاط) وشباب اهلي دبي (بلا نقاط).