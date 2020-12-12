تم احتواء الموجة الثالثة والأقوى من جائحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الصحة الايراني سعيد نمكي أعلن لدى وصوله إلى مطار بيرجند عن احتواء الموجة الثالثة من كورونا في البلاد وقال انه والحمد لله ومع خلال تعاون المواطنين تمكننا أن نقول اليوم أننا كبحنا الموجة الرهيبة الثالثة من الجائحة .

وأضاف انه من خلال الاستمرار في هذه العملية سنقلص عدد الوفيات في البلاد وسيكون لنا مستقبل مشرق للغاية في مكافحة هذا الفيروس.

وبحسب الجدول المعلن، سيفتتح الدكتور نمكي 64 مشروعا صحيا عن طريق الفيديو كونفرنس ثم يشارك في اجتماع مقر مكافحة كورونا بمحافظة خراسان الجنوبية.

/انتهى/