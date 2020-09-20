  1. المجتمع
٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٤٢ م

مسؤول صحي: طهران تدخل في الموجة الثالثة من فيروس كورونا

مسؤول صحي: طهران تدخل في الموجة الثالثة من فيروس كورونا

قال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي إن طهران تدخل في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وسنشهد أسابيع صعبة للغاية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زالي قال خلال تصريح أدلى به اليوم الأحد على هامش  اجتماع لجنة مكافحة كورونا في العاصمة طهران، قال إن الإحصاءات الواردة في الأيام الأخيرة تظهر أن طهران دخلت في الموجة الثالثة من فيروس كورونا وذلك بعد فترة قصيرة من إنتهاء الموجة الثانية.

وفي معرض إشارته إلى رصد أوضاع كورونا دوما من قبل لجنة مكافحة الفيروس، أضاف زالي: يبدو أن الإحصاءات آخذة بالتزايد وليست هذه الإحصاءات موجة عابرة.

 وأكد زالي على أن حجم السفر خلال الأيام الأخيرة لعب دورا ملحوظا في تفشي الفيروس في البلاد.

واعتبر زالي إعادة فتح بعض الدوائر والمراكز في البلاد بشكل متعجل بأنها السبب الثاني لتفشي الفيروس مؤخرا، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص قبل فوات الأوان. /انتهى/

رمز الخبر 1907783

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