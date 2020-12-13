وزارة الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني لديها "هانس اودو موتسل"، للاحتجاج على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم امس السبت حول إعدام "روح الله زم".

وابلغ مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوروبا في وزارة الخارجية، "موتسل" إحتجاج ايران الشديد على هذا البيان.

ومن المقرر استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية ايضا اثر البيانات التدخلية الصادرة عن الاتحاد الاوربي وفرنسا.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق مؤسس موقع وقناة تلغرام "آمد نيوز" المناهض للجمهورية الاسلامية الايرانية روح الله زم الذي اعتقل عام 2019 ./انتهى/