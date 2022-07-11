وزارة الخارجية الايرانية تعلن عن إلغاء تأشيرات السفر للإيرانيين إلى كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية عن إلغاء تأشيرات السفر للإيرانيين إلى كازاخستان.

وبحسب هذا الإعلان، وبعد الزيارة الاخيرة لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى طهران في 19 يونيو2022 والمحادثات حول إلغاء تأشيرات السفر الإيرانية إلى كازاخستان، أعلنت حكومة كازاخستان أنه اعتبارًا من 8 يوليو 2022 ، يتعين على المواطنين الإيرانيين السفر إلى كازاخستان ولن يكون هناك تأشيرات.

بناءً على ذلك، يمكن للإيرانيين دخول أراضي كازاخستان بدون تأشيرة والبقاء في هذا البلد لمدة 14 يومًا كحد أقصى في كل مرة يدخلون فيها.

وفقًا لهذا المرسوم، يمكن للإيرانيين البقاء في كازاخستان لمدة إجمالي 42 يومًا (في عدة رحلات مدتها 14 يومًا) في فترة تطال 180 يومًا.

وأضافت العلاقات العامة بوزارة الخارجية في هذا الإعلان: من المتوقع أن تدخل العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين مرحلة جديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية أن تفاصيل لوائح السفر بدون تأشيرة إلى كازاخستان ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لسفارة بلادنا في نور سلطان في المستقبل القريب.

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