جهانغيري: الشعب الايراني استطاع التغلب على سياسة الضغوط القصوى الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اسحاق جهانغيري" أكد خلال المهرجان الحادي والعشرون لتكريم الباحثين الايرانيين النخبة والذي أقيم في أسبوع البحث والتكنولوجيا على أهمية دور البحث العلمي والنخبة الأكاديمية في تطوير البلاد، مشيراً الى انه من حيث معدل النمو، تتمتع إيران بمكانة جيدة جدا في الإنتاج العلمي، وينبغي تقدير العاملين في مجال البحث والتكنولوجيا في جميع أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بمواجهة العقوبات الظالمة أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران قال: ان الشعب الايراني استطاع التغلب على سياسة الضغوط القصوى الامريكية من خلال المقاومة والصمود.

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