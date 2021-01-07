الضغوط القصوى المفروضة على ايران باءت بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن آية الله رئيسي قال خلال اجتماع اداري عقد في محافظة كرمانشاه غرب ايران صباح اليوم الخميس: ان الضغوط القصوى المفروضة من قبل الغرب واميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية قد فشلت باعتراف المفكرين والمحليين في هذه الدول ذاتها وهذه رسالة يجب ان يتلقاها الاعداء.

وقال رئيس السلطة القضائية بشان جهود وتضحيات الشهيد القائد قاسم سليماني: نحن في الواقع لماذا نقوم بتكريم ذكرى الحاج قاسم؟ لانه كان تجسيدا لمقولة "اننا قادرون"، اذ انه ورغم جميع المشاكل الموجودة في المنطقة اثبت لنا باننا قادرون على توفير الامن في المنطقة، اي اننا في الواقع اردنا واستطعنا فيما اراد عالم الاستكبار ولم يستطع، لذا يتوجب على الشباب المبادرة الى معالجة المشكلات في ظل الاقتداء به.

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