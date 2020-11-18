الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن العقوبات تشمل "مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية"، التي يديرها قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد "علي خامنئي"، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد، محمود علوي.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.

وتعليقا على هذه الإجراءات اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حملة الضغوط القصوى التي تتبعها بلاده ضد إيران تنجح، قائلا: "على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن عقوباتنا".

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة ستطبق مزيدا من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات على إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة الإرهاب الاقتصادي والطبي بحق إيران.

وتسعى إدارة ترامب إلى تعزيز نهجها المناهض لإيران لضمان استمراره في السنوات المقبلة في ظل الخسارة المرجحة لترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تشير النتائج المرحلية للتصويت على فوزه بتقدم كبير.

المصدر: روسيا اليوم

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