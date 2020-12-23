ايثار المواطنين ساهم في ثبات الاقتصاد

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار جهانغيري في جلسته مه اعضاء تکتل "شاهد"، الى ان التضحية والايثار هما السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط والصعوبات ، ملفتا الى ان الامريكيين كانوا يتصورون ان الاقتصاد الايراني سينهار في ظل الضغوط القصوى التي يمارسوها لكن وقفة الشعب غيرت المعادلة وحفزت المسؤولين في البلاد الى بذل مزيد من الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية.

وخلال استقباله لهم اليوم الاربعاء ، أكد جهانغيري أن بامكان المجلس والحكومة حل مشاكل البلاد من خلال التعاون والتعاطي البناء، مضيفا ان الحكومة تسعى دائما لتكون علاقاتها جيدة وصميمية مع نواب الشعب بهدف ايجاد الارضية لمعالجة الصعوبات التي يمر بها البلد.

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المصدر: ارنا