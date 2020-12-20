اللواء باقري: قدم الكادر الطبي الإيراني أداءً أفضل من مثيله في الدول الأوروبية في مجال كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري قال إن أداء الكادر الطبي الإيراني في مجال كورونا كان أفضل من مثيله في الدول الأوروبية على الرغم من تطور البنى التحتية الصحية لديهم مضيفاً ان الكادر الطبي عمل خلال الشهور العشر الماضية بما يعادل عمل 10 سنوات.

وأضاف اللواء باقري: "ان الولايات المتحدة مع هذا المستوى من الادعاءات في مجال العلوم الطبية والبنية التحتية، لديها اليوم أكبر عدد من المرضى وأعلى معدل للإصابات والخسائر البشرية، كما انه ثمة دول أوروبية تعاني من أوضاع غير مواتية في مجال مكافحة كورونا، حيث تبلغ نسبة عدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان 1.5 سرير لكل ألف نسمة، لكن في المقابل ان هذه النسبة في ايران هي 7 أسرة لكل ألف نسمة.

واستطرد بالقول: "على الرغم من امتلاك الدول الأوروبية اليوم للمرافق الصحية والبنية التحتية الطبية الجيدة، فضلاً عن عدم خضوعها للعقوبات الأمريكية الجائرة، لكن لديها أكثر من 500 ضحية يوميا؛ بينما وصل عدد الوفيات جراء كورونا في ايران الى أقل من 200 شخص رغم العقوبات القاسية، مما يدل على الجهود الدؤوبة التي يبذلها الطاقم الطبي والمجتمع الطبي والتمريضي في البلاد والذين يضحوا بحياتهم.

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