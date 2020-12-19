يرتبط مجتمع التمريض ارتباطاً وثيقاً بالقيم الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري" ثمن جهود الكوادر الطبية خاصة الممرضين لما يقدمونه من تضحيات في هذا الوضع الخطر الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

والذين لم يدخروا أي جهد لإنقاذ حياة مرضى الفيروس التاجي وقد قدموا حتى الآن خدمات لعشرات الآلاف من المرضى في المستشفيات ومئات الآلاف من مرضى العيادات الخارجية.

هذا وهنئ اللواء باقري بذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) ويوم الممرض، وخاصة الممرضين العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة، وجهودهم الجديرة بالثناء التي لا غنى في خدمة المرضى والعملاء.

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