روحاني يشيد بجهود الممرضين والكادر الطبي في مواجهة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الايراني حسن روحاني هنئ مساء اليوم الأحد خلال المراسم الاحتفالية بيوم الممرض، بميلاد السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) وبذكرى يوم الممرض، وقال ان الكادر الطبي في إيران، كمدافعين عن الصحة حصلوا على درجة جيدة في مواجهة كورونا.
وأضاف: "اليوم، لا يحظى الموظفون المسؤولون عن الرعاية الصحية في البلاد بثقة الإيرانيين فحسب، بل يحظون بثقة غير الإيرانيين أيضاً، وأن الأشخاص الذين يعيشون في أوروبا حيث انهم يذهبون إلى إيران عندما يحتاجون إلى جراحة ما، فهذا فخر لإيران".
/انتهى/
تعليقك