روحاني يشيد بجهود الممرضين والكادر الطبي في مواجهة كورونا

وأضاف: "اليوم، لا يحظى الموظفون المسؤولون عن الرعاية الصحية في البلاد بثقة الإيرانيين فحسب، بل يحظون بثقة غير الإيرانيين أيضاً، وأن الأشخاص الذين يعيشون في أوروبا حيث انهم يذهبون إلى إيران عندما يحتاجون إلى جراحة ما، فهذا فخر لإيران".