الممرضون والممرضات هم ملائكة الرحمة للمرضى/ الرحمة والتعاطف والمحبة أهم وصايا الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في كلمة متلفزة القاها القائد صباح اليوم الاحد بمناسبة ذكرى ولادة السيد زينب (ع) ويوم الممرض .

وأعرب سماحة القائد عن تهانيه وتبريكاته للممرضين والممرضات لمناسبة يومهم الذي يتزامن مع الذكرى المباركة لولادة السيدة زينب عليها السلام.

كما تقدم سماحته بآيات العزاء لعوائل الممرضين التي فقدت ابنائها وهم يضحون بأراوحهم من أجل علاج مرضى كورونا .

وتابع سماحته قائلا إن الممرضين والممرضات هم ملائكة الرحمة للمريض، وهذا أصدق تعبير وليس فيه اي مبالغة لأن الممرض على اتصال مع جسم المريض ومع روحه في آن واحد.

واضاف أن الممرض هو شريك ومساعد الطبيب حيث يساهم بجزء مهم من الأعمال التي تساعد على تحسن حالة المريض، اما من الناحية الروحية فأن الممرض هو من يخفف هموم المريض ويبعث فيه الاطمئنان والاستقرار./انتهى/