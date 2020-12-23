مسؤولة سابقة في “هيومن رايتس ووتش” تؤكد محاولة بن زايد رشوة المنظمة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن أناضول أنه جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الثلاثاء، مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقا على تحقيق نشرته وكالة بلومبيرغ، الإثنين، وجه تهما مالية وحقوقية إلى بن زايد.

وكشف تحقيق بلومبيرغ عن تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.

وقالت ويتسون إن الرشوة “جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية”.

وأضافت أن “بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.

وتابعت “استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج(الفارسي)، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أن المبلغ قادم سرا من ولي عهد أبوظبي”، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.

و تساءلت ويتسون عن “عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه”.

وفق تحقيق بلومبيرغ، قدم روبسون الـ2 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي.

كما أوضح التحقيق أن الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب أبوظبي بخصوص هذه الاتهامات.

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