تجمید عمل طيارٍ تونسي في الإمارات بعد رفضه القيام برحلة إلى تل أبيب

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المیادین أنه کشفت وسائل إعلام تونسية محلية، يوم الثلاثاء، أن شركة طيران الإمارات قامت بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وقالت صحيفة "الشارع المغاربي" في خبر لها إن "منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسي يعمل في شركة طيران الإمارات تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب".

من جهته، كشف قائد الطائرة منعم صاحب الطابع، أنه تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وكتب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء "تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب… الله فقط من يرعاني… لست نادماً".

هذا وتواصل الشارع المغاربي مع الطيار الطابع، الذي أكد أنه في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب. يشار إلى أن صاحب التدوينة قام بإغلاق صفحته على "فيسبوك" مباشرة بعد نشر التدوينة.

ويذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على "اتفاق التطبيع مع العدو المحتل" في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبرعاية أميركية.

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