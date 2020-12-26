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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٥٨ م

الخزعلي:

نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات الأميركية

نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات الأميركية

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، السبت، حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، السبت، حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة.
وقال الخزعلي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ما حصل من إعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة نجدد إلتزامنا بالدولة ومؤسساتها”.
وأضاف الخزعلي، “وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم إستهداف البعثات الدبلوماسية”.

/انتهى/

رمز الخبر 1910462

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