وفد عراقي يوقع عددا من الاتفاقيات مع الجانب المصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل الى القاهرة الاربعاء الماضي “وفد وزاري”، حيث اجرى عدداً من اللقاءات مع نظرائهم المصريين، بينما زار الوفد العاصمة الادارية في القاهرة وبحث امكانية نقل التجربة للعراق.

وقال رئيس الوفد الوزاري خالد بتال النجم ان “مصر استطاعت ان تحول الصحراء الى ارض سكنية ومكان للعيش ونحن في العراق يمكننا نقل هذه التجربة في مشروع بسماية”.

واضاف في تصريح لصحيفة”الصباح” ان “الدولة العراقية ليست مسؤولة عن تمويل المشروع بل يمكننا تأسيس شركة مساهمة ويتم بيع الاسهم للشركات العقارية والاستثمارية وستربح الدولة العراقية من هكذا مشاريع”.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الوزارية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط: ان الوفد الوزاري العراقي يضم مجالات اقتصادية مهمة وان الاجتماعات المتبادلة ستثمر عن لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم السبت.

بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن المحور الأساسي الذي تضمنته المباحثات مع وزارة الصحة المصرية، تركز على تبادل الخبرات بين البلدين، وتوفير فرص لتبادل الزيارات للخبراء والأساتذة والأطباء، فضلاً عن توفير الزمالات الدراسية، إضافة إلى تدريب الملاكات الطبية في مجال علاج الأورام.

كما تضمنت النقاشات، الإجراءات النهائية لتوفير اللقاحات الخاصة بوباء كورونا، وآلية تسلمه واستخدامه بعد اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى استمرار اللجان الاستشارية بعقد لقاءاتها، والتنسيق المشترك لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة.

بينما بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش مع نظيره المصري محمد شاكر آلية التعاون الثنائي بين البلدين وخصوصاً في مجال تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتطرق الجانبان الى آلية تسهيل دخول الشركات المصرية الى العراق والمشاركة في اعادة تأهيل المحطات الكهربائية، كما اتفق وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، مع نظيره المصري محمد مرزوق القصير على تشكيل لجنة مشتركة تعقد اجتماعاتها في بغداد والقاهرة لمواصلة البحث بالشأن الزراعي بين البلدين.

وبحث الجانبان مختلف القضايا الزراعية، وخاصة ما يتعلق منها بمشكلات تصدير المنتجات الزراعية بين البلدين، والتأكيد على حل المشكلات التي قد تعوق نمو وتطور العلاقات المشتركة”.