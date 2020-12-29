وزير الطاقة الايراني يصل بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان في استقبال الوزير اردكانيان بمطار بغداد الوزير العراقي ماجد حنتوش، ومن المقرر أن يجتمع لاحقا مع كل من رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي.

يشار أن معوقات تصدير الكهرباء للعراق والديون المستحقة لتصدير الغاز الايراني للبلد الجار من المحاور التي سيبحثها الجانبان.

یأتي ذلك غداة إعلان شركة الغاز الوطنية الايرانية، ان العراق مدين بمبلغ 5 مليارات دولار لقاء استيراد الغاز ، مشيرة أن 3 مليارات دولار منها، باتت مجمدة لدى مصرف TBI العراقي، ولايمكن التوصل اليها حاليا./انتهى/