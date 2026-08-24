استطلاع: معسكر نتنياهو يفقد مقعدا جديدا وآيزنكوت يواصل التفوق

أفادت وكالة مهر للأنباء واصل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، التفوق على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أحدث استطلاعات الرأي، فيما فقد معسكر الأخير مقعدًا جديدًا.

وأظهر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، تراجع معسكر نتنياهو بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، من 52 إلى 51 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا هي إجمالي مقاعد الكنيست.

في المقابل، حافظ معسكر آيزنكوت على 57 مقعدًا، فيما ارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 12 مقعدًا، وذلك في انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب آيزنكوت على 24 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ليظل الحزب الأكبر، مقابل 22 مقعدًا لحزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.

وفي سؤال بشأن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، واصل آيزنكوت تفوقه على نتنياهو بـ41 بالمئة مقابل 35 بالمئة.

كما أظهر الاستطلاع، للمرة الأولى، تفوق رئيس حزب "معًا" نفتالي بينيت على نتنياهو في سؤال الأنسب لرئاسة الحكومة، بنسبة 37 بالمئة مقابل 36 بالمئة، فيما حافظ حزب بينيت على 14 مقعدًا.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبًا على الأقل.

وتقول غالبية قادة الأحزاب المعارضة إنها ترفض الحصول على دعم النواب العرب من أجل تشكيل حكومة.

وأُجري الاستطلاع، الأحد، بواسطة معهد "كانتار"، على عينة من 552 شخصًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وشملت العينة المجتمع العربي، بهامش خطأ بلغ 4.2 بالمئة.

ويأتي الاستطلاع بعد مصادقة الكنيست على حل نفسه في يوليو/تموز الماضي، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى بعد إكمال الكنيست ولايته الدستورية كاملة، البالغة أربع سنوات.