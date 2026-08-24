بقائي: لن نسمح بأن تنتهي الحرب بشروط العدو.. الادعاء بأن مضيق هرمز مفتوح هو حرب نفسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: "أسبوع الحكومة مهم جداً لنا جميعاً، ونحن نُقدّر جميع خدام الشعب. ونُحيّي ذكرى الشهيد رجائي، والشهيد باهنر، والشهيد رئيسي، ووزير الخارجية الشهيد أمير عبد اللهيان".

وأضاف: "خلال الحرب المفروضة، سقط أربعة طلاب ضحايا للعدوان الأمريكي، ومُنعوا من أداء امتحان دخول الجامعات، ونُحيّي أرواحهم".

وأضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: غدًا، الثالث من شهريور(25 اغسطس)، يُحيي ذكرى احتلال البلاد خلال الحرب العالمية الثانية. من المهم جدًا لنا أن نتذكر هذا التاريخ، لا سيما في هذا الوقت، لنعلم أنه لا شيء سوى القوة الوطنية والسلطة الوطنية قادر على ردع أي توغل أو عدوان أجنبي على الشعب الإيراني.

وأضاف: هذا درسٌ استوعبته الجمهورية الإسلامية جيدًا على مدى العقود الخمسة الماضية لتعزيز إيران وتقويتها. واليوم، نشهد أن الأعداء، رغم كل المؤامرات، لم ينجحوا في إخضاع الشعب الإيراني. هذه هي ثمرة التعلم من هذه التجارب التاريخية.

لن نتساهل في الدفاع عن سيادة إيران

وأضاف بشأن الأجواء التي خلقتها وسائل الإعلام الغربية حول تحركات بعض الدول الأوروبية للمشاركة في الحرب: "سمعنا أيضاً أن عدة طائرات للتزود بالوقود غادرت بلغاريا. وكما أعلن السياسيون البلغاريون منذ البداية، فإن هذا مخالف للقانون الدولي. وقد أعلنا أن هذه المشاركة، وفقاً للقانون الدولي، تُعدّ عملاً عدوانياً. ولا يوجد مبرر لأي دولة أن تقلق من جانبنا ما لم توفر قواعدها للمعتدي لارتكاب عمل عدواني، لكننا لن نتساهل في الدفاع عن سيادة إيران."

لن نسمح بأن يكون إنهاء الحرب رهناً بشروط المعتدي

وقال بشأن ردود الفعل على تصريحات رئيس الجمهورية حول إنهاء الحرب: أعتقد أن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا بجلاء جدية وعزم الدفاع عن الأراضي الإيرانية. لن نقدم أي تنازلات للمعتدين. إيران لم تبدأ الحرب، بل دافعت عن سيادتها على أراضيها. بالتأكيد لم نبدأ الحرب، لكننا لن نسمح بأن يكون إنهاؤها رهناً بشروط المعتدي. وقد أكد الرئيس مراراً وتكراراً موقفه الحازم من عدم استسلام إيران. أعتقد أنه ينبغي النظر إلى النقاط المطروحة ككل لا بتفصيلها.

وفيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان، أضاف بقائي: يجب على الجانبين السعي لتعزيز التبادلات. وقد عُقد اجتماع مثمر في الشهر الماضي بين السيد ملا برادر والرئيس الايراني، وكان من بين المواضيع التي نوقشت في ذلك الاجتماع تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي لإيران، لا سيما من خلال إزالة الحواجز الحدودية والقانونية. منذ ذلك الحين، وُضعت تدابير جيدة على جدول الأعمال، وجرت مباحثات مثمرة على المستوى الوزاري.

لم نتلقَّ دعوة رسمية للمشاركة في تحالف مكة

وفيما يتعلق بدعوة إيران للمشاركة في تحالف مكة، قال: لم نتلقَّ دعوة رسمية، ولكن قُدِّمت مقترحات.

إن الادعاء بأن مضيق هرمز مفتوح هو حرب نفسية

وفيما يتعلق بمزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز، قال بقائي: على العقلاء أن يدركوا ذلك. انظروا إلى الفرق بين خمسة ملايين وستة عشر مليونًا. هذا جزء من الحرب النفسية والإعلامية التي شنّها العدو، وهو أمرٌ لا يمتّ للواقع بصلة.

تفاصيل زيارة عاصم منير وبوسعيدي إلى طهران

وفي إشارة إلى زيارة عاصم منير إلى طهران وارتباطها بزيارة وزير الخارجية العُماني، أكّد: من المقرر أن تتم هذه الزيارة اليوم، وستجري في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين إيران وباكستان. تشهد العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان إحدى أفضل مراحلها، ويحرص الجانبان على توسيعها في جميع المجالات. ولا علاقة لزيارة وزير الخارجية العماني بهذا الأمر، فهي متزامنة تقريبًا من حيث التوقيت، ومن المقرر أن تتم غدًا لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا أمن مضيق هرمز وممرات الملاحة.

لم نبدأ هذه الحرب ولم نرحب بها

رداً على سؤال حول وجود خطة لإنهاء الحرب، قال: جميع القضايا التي ذكرتموها مطروحة على أذهان السياسيين. أبدأنا نحن الحرب؟ خلال العامين الماضيين، قوبلت نوايا إيران الحسنة بالعداء مراراً وتكراراً. وكان الاتفاق النووي الإيراني (الاتفاق الشامل المشترك) مثالاً واضحاً على ذلك. وكان اتفاق إنهاء الحرب في يونيو/حزيران أحد هذه الأمثلة. خلال العام ونصف العام الماضيين، بذلت إيران قصارى جهدها لمنع الحرب وحماية مصالحها الوطنية. وبعد اتفاق إسلام آباد، انتهك العدو جميع التزاماته. نحن ندرك أن القضايا المفروضة على إيران اقتصادية وتجارية على حد سواء، وهي مقلقة للغاية. هذا جزء من الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على الإيرانيين على مدى العقود الماضية. يجب علينا استخدام كل الوسائل المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب. هذا واجب الحكومة. الضرر الذي ألحقوه باحتياطياتنا النفطية ومصافينا. لم نبدأ هذه الحرب ولم نرحب بها. بل كان الطرف الآخر هو من كرر خرق وعوده.

وفيما يتعلق بانتقال إيران من نموذج الصبر الاستراتيجي إلى نموذج البوكر، قال: "لطالما كنا نلعب الشطرنج منذ القدم، وفي السنوات الأخيرة أصبحنا نلعب البوكر أيضاً، والآن نلعب مزيجاً من الاثنين".

وبخصوص سوء معاملة المواطنين الإيرانيين في الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تعرض هؤلاء المواطنون الإيرانيون للمضايقة تحت ذرائع مختلفة. هذه معاملة سياسية وتمييزية. قرر المواطنون الإيرانيون العودة إلى بلادهم بأنفسهم، ومن حقهم العودة إلى بلادهم".

لسنا مكتوفي الايدي في الرد على الحصار البحري الأمريكي

وفيما يخص التصريحات حول تغيير سلوك الدبلوماسية الإيرانية، أضاف: "إذا كنتم تقصدون إصلاح السلوك الدبلوماسي وتكييف المناهج مع الظروف والأحوال، فهذا أمرٌ يتم باستمرار. من المؤكد أننا لا نستطيع ممارسة دبلوماسية اليوم بنفس أساليب وطرائق العام الماضي. وكما تعلمنا من أحداث الماضي على أرض الواقع، فهذا أمر طبيعي". ما تسميه أمريكا حربًا اقتصادية، بات من الواضح أن الأمريكيين، الذين كان من المفترض أن يقدموا العون للإيرانيين، يستخدمون كل الوسائل للضغط عليهم. وفي هذا الصدد، فقد وُجهت التحذيرات اللازمة. والآن، يُعدّ الحصار البحري مثالًا على عمل عدواني، وتصعيده سيؤدي حتمًا إلى عواقب وخيمة، ونحن لسنا مكتوفي الايدي في الرد عليه. وبحسب القانون الدولي، لا يُسمح للدول الأخرى بالتعاون مع الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي، تعليقًا على إجراءات فرنسا بطرد المستشار الثقافي: "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة. فقد تجاوز اثنان من موظفي السفارة الفرنسية هنا صلاحياتهما القانونية. وقد وجهنا الإنذارات اللازمة، واستُدعي السفير الفرنسي، ونُقلت احتجاجات إيران الخطية والشفوية. وللأسف، شوّهوا الحقيقة. إن إجراء فرنسا غير قانوني، وجاء ردًا على الإجراءات القانونية التي اتخذتها إيران."

وفيما يتعلق بإغلاق السفارة التشيلية في إيران، قال بقائي: "لقد قرروا إغلاق سفارتهم لتوفير النفقات. غالبًا ما تُجري الدول تعديلات، لكن هذا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية."

وفيما يتعلق بإغلاق السفارة البريطانية في طهران، قال بقائي: "سفارتهم مفتوحة؛ ويبدو أنهم كانوا في إجازة."

وفيما يتعلق بآخر مستجدات وضع المواطنين المحتجزين في الكويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يجب محاسبة الجانب الكويتي في هذا الشأن. وبعد جهود مضنية، تمكن سفيرنا من لقاء أربعة مواطنين إيرانيين محتجزين. ونأمل أن يُفرج عنهم في أقرب وقت ممكن."

وفيما يتعلق بوضع الطيارين الإيرانيين في قطر، أضاف: طالما لم تتضح الأمور، سيبقى مطلبنا قائماً في قطر.

وبشأن سبل تحييد العقوبات، قال بقائي: من الخطأ اختبار الإيرانيين بسبب ثراء حضارتهم. إنهم يدركون تماماً أن أثر هذه العقوبات يقع على المواطنين. ستستخدم إيران بكل تأكيد جميع القدرات المتعددة الأطراف لمواجهة العقوبات. لقد سبق أن قدمنا ​​التوقعات اللازمة.

وبشأن زيارة قاليباف إلى العراق، قال: كانت زيارة بالغة الأهمية. يجب علينا تعزيز علاقاتنا مع العراق لأننا جيران في العديد من المجالات. أمن إيران والعراق مترابط. فلنحوّل الحدود إلى حدود صداقة. نأمل أن تستمر هذه العملية في المستقبل لما فيه خير البلدين.

وبشأن الأزمة المتعلقة بالسفن الأمريكية، أضاف بقائي: فليعودوا إلى ديارهم.

وبشأن الآثار الجانبية لزيارة قاليباف إلى العراق وتكرار المزاعم الكاذبة بشأن الخليج الفارسي، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أولاً قبل كل شيء، تعلمون جميعًا أن الخليج الفارسي أوسع وأرحب من أن يتأثر بالتقلبات السياسية. كما أن شعبي إيران والعراق أكثر نضجًا من أن يتأثرا بهذه المسميات. علينا تحديد الأولويات وتجنب الآثار الجانبية غير الضرورية.

الدول الإسلامية مسؤولة عن معارضة احتلال سوريا

وفيما يتعلق بالحرب على سوريا ومواقفها من إيران، قال: "مواقفنا المبدئية ثابتة بغض النظر عن الجهة التي تحكم الدول الإسلامية. معارضة احتلال الكيان الصهيوني جزء من سياسة إيران المبدئية. ومعارضة احتلال الكيان الصهيوني لسوريا مسؤولية مشتركة بين الدول الإسلامية."

وفيما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "يُزعم أن عملية اختيار الأمين العام قد بدأت، وأن المشاورات بين الدول الأعضاء مستمرة، إلا أن الواقع يُشير إلى أن العديد من الدول ترى أن هذه الانتخابات غير مرغوبة، نظراً للانتهاكات الجسيمة التي طال فلسفة الأمم المتحدة وتجاهلها خلال هذه الفترة".

وبخصوص الهجمات الإسرائيلية على سوريا، صرّح قائلاً: "هذا العمل يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية السورية، وهو ذريعة لتبرير خرق القانون. وتتماشى تصرفات النظام مع تصرفاته ضد لبنان وغزة".

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