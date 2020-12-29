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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٢١ ص

لمناقشة سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛

وزير الطاقة الايراني يتوجه إلى بغداد اليوم على رأس وفد اقتصادي

وزير الطاقة الايراني يتوجه إلى بغداد اليوم على رأس وفد اقتصادي

يقوم وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الايرانية العراقية المشتركة رضا اردكانيان بزيارة الى بغداد اليوم الثلاثاء على راس وفد اقتصادي .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اردكانيان سيبحث مع المسؤولين العراقيين حول التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين المقرر عقده قريبا في طهران.

وسيتباحث وزير الطاقة الايراني والوفد الاقتصادي المرافق له خلال الزيارة حول طاقات وسبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري قد قال في تصريح له السبت: ان خارطة الطريق للتعاون المشترك بين ايران والعراق قد تم تنظيمها لفترة الاعوام الخمسة القادمة ونامل من خلال انعقاد اللجنة التوصل الى توافقات نهائية حول القضايا المشتركة بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1910523

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