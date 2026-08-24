همتي: لا مشكلة لدينا في توفير القطع الأجنبي للسلع الأساسية والأدوية

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء أن عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي، استعرض في معرض حديثه تجربة فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، وأشار إلى تصريحاته الأخيرة بشأن تشديد الضغوط على إيران، قائلاً إنهم فعلوا كل ما في وسعهم حتى اليوم، وإن الادعاءات الأخيرة لا تخلق قيوداً أو ضغوطاً جديدة من شأنها أن تؤدي إلى انهيارنا.

وشدد محافظ البنك المركزي على دور البنوك كممول للاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة تعزيز دور النظام المصرفي في زيادة الصمود الاقتصادي.

وأضاف همتي "لقد توقعنا الحرب منذ يناير، وقمنا بتخزين العملة الصعبة لتأمين معيشة الناس، وقد كتبنا في هذا الشأن رسالة إلى قائد الثورة الشهيد."

وأوضح محافظ البنك المركزي أن سرعة التضخم توقفت في الظروف الخاصة الراهنة، مشيراً إلى أن التضخم في شهر مرداد (جولاي - اغسطس) بلغ نحو 4%، وأن نمو السيولة النقدية قد انخفض أيضاً، مؤكداً أنهم سيقاومون، في حدود القدرة، التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

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