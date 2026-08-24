قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران قبل دقائق للقاء مسؤولين من بلادنا ومناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة.

وفي إشارة إلى زيارة عاصم منير إلى طهران وارتباطها بزيارة وزير الخارجية العُماني غدا، فال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، اسماعيل بقائي اليوم الاثنين: من المقرر أن تتم هذه الزيارة اليوم، وستجري في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين إيران وباكستان. تشهد العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان إحدى أفضل مراحلها، ويحرص الجانبان على توسيعها في جميع المجالات. ولا علاقة لزيارة وزير الخارجية العماني بهذا الأمر، فهي متزامنة تقريبًا من حيث التوقيت، ومن المقرر أن تتم غدًا لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا أمن مضيق هرمز وممرات الملاحة.

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