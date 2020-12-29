الحکومة الايرانية تجري تعديلات على بند الايرادات بالموازنة الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بيّن روحاني لدى ترأسه اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي اليوم الثلاثاء، بأن وعلى ضوء رأي قائد الثورة الاسلامية بخصوص حصة الصندوق الوطني للتنمية من ايرادات النفط، فان الحكومة ستجري تعديلات على بند الايرادات بالتزامن مع تبني الحد الاقصى من الترشيد في النفقات.

وأكد أن مقاربة الحكومة إيجابية بخصوص الموارد المالية الجديدة المتضمنة بمشروع الموازنة والتي لا تترك آثارا تخضمية على اقتصاد البلاد، مشددا على ضرورة رعاية معياري واقعية الايرادات وتخفيف الاعباء على المواطنين./انتهى/