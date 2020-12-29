لافروف: يحق لايران ضمان قدرتها الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك فيما يتعلق بمستقبل التعاون العسكري التقني بين موسكو وطهران خاصة بعد انتهاء مدة حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران هذا العام. "في الوقت الحالي، لا توجد قيود على التعاون العسكري التقني مع إيران في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ودولنا تملك كل حق التعاون في هذا المجال. وتلتزم سياسة التعاون العسكري التقني الروسية تمامًا بمعايير القانون الدولي ويتم تنفيذها وفق الامتثال الكامل للتشريعات الروسية لمراقبة الصادرات، والتي تعد واحدة من أكثر التشريعات صرامة في العالم.
وأضاف: تلتزم روسيا أثناء عمليات التعاون العسكري التقني مع الجمهورية الإسلامية، التي يحق لها بلا شك ضمان قدرتها الدفاعية، بشكل صارم بالتزاماتها الدولية وتسترشد بأولوية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
المصدر: سبوتنيك
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