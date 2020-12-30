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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٤٨ م

العراق يسلم إيران 700 مليون دولار من مستحقات الكهرباء والغاز

العراق يسلم إيران 700 مليون دولار من مستحقات الكهرباء والغاز

أعلن وزير الطاقة الايراني عن الاتفاق مع الجانب العراقي لاستلام نحو 700 مليون دولار من ضمن مستحقات تصدير الكهرباء والغاز.

وأوضح الوزير "رضا اردكانيان" على هامش جلسة مجلس الوزارء اليوم الاربعاء غداة عودته من زيارة رسمية لبغداد، أنه عقد جلسات مكثفة ومثمرة مع المسؤولين العراقيين بخصوص مستحقات الكهرباء والغاز وأن مراحل استلام نحو 700 مليون دولار من هذه المستحقات باتت نهائية وتقرر ايداعها في حسابات ايران.

وأشار أن إفتتاح حسابات بنكية بعملة اليورو لتسديد مستحقات شركة الغاز الوطنية الايرانية وشركة "توانير" لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من ضمن التوافقات التي تم التوصل إليها، حيث سيتم ايداع المبالغ بعملة اليورو تدريجيا مؤكدا أن هذا الاجراء يقلل بدوره من مواجهة الحظر.

من جهة ثانية أكد وزير الطاقة الايراني الاتفاق مع وزير الكهرباء العراقي على تنفيذ مشروعين كبيريين في هذا البلد، وأن الشركات الايرانية ستشارك في مشاريع الحد من الإتلاف بشبكة توزيع الكهرباء، وتصليح المعدات المتضررة والتي تبلغ نحو 5 الاف محول كهربائي.

رمز الخبر 1910573

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