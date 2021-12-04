تمديد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء من ايران لـ 120 يوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يمنح الإعفاء العراق 120 يومًا أخرى لشراء الكهرباء من ايران دون مواجهة عقوبات، في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وطهران، بحسب الصحفية الأمريكية.

وحددت إدارة دونالد ترامب (الرئيس الامريكي السابق) الإطار الزمني للتنازل في محاولة لإنهاء هذه المبيعات، لكن إدارة بايدن جددتها لمدة أقصاها 120 يومًا.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها، بأنها حاولت "تسليم الجزء السري يومي الثلاثاء والأربعاء، 23 و24 نوفمبر، ولكن بسبب إغلاق مكاتب الكونغرس فيما يتعلق بعطلة عيد الشكر لم تتمكن من تحديد المستلمين المناسبين". وبسبب هذا التأخير، لم يتلق الكونغرس المعلومات حتى يوم الاثنين.

وتزعم وزارة الخارجية في الإخطار أن مبيعات الكهرباء الإيرانية إلى العراق تظل "في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة". وبحسب الإعفاء، فإن فشل العراق في تقليص اعتماده على الكهرباء الإيرانية "حتّم على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات للسماح بهذه المبيعات"، كما ادعت الصحيفة.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

/انتهى/