إيران تعلن استعدادها لإعداد وثيقة تعاون تجارية شاملة مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان في لقاء مع مستشار رئيس الوزراء العراقي رشيد المعموري في إشارة إلى التفاعل الجيد بين إيران والعراق: نامل أن تؤدي هذه التفاعلات إلى تطوير التعاون المشترك في مجال الكهرباء بما يعود بالنفع على البلدين.

وفي إشارة إلى استعداد إيران لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء، قال محرابيان: "إن الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتم بتطوير العلاقات الخارجية مع مختلف الدول وخاصة جيرانها ويرحب بتطوير هذه العلاقات".

وأعلن رئيس لجنة التعاون الإيرانية العراقية المشتركة، في إشارة إلى قدرة ايران على تلبية حاجات العراق للكهرباء خلال العشرين سنة القادمة للعراق على اساس تخطيط طويل الأمد، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعداد وثيقة تعاون شاملة في مجال التجارة مع العراق.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، معربا عن أمله في أن نشهد مزيدا من التطور للعلاقات بين البلدين في السنوات المقبلة.

كما علق على خط سكة حديد الشلامجة - البصرة ، وواردات الغاز من إيران وزيادة التفاعلات التجارية وأعرب عن أمله في أن يتم سداد جميع المستحقات الايرانية في هذه المجالات عن قريب.

وفي النهاية، اتفق الطرفان على أنه في غضون أسبوع، سيتم إعداد ثلاث مسودات اخرى لعقد بيع الكهرباء للعراق من قبل شركة توانير وإرسالها إلى الجانب العراقي للتعليق والاختيار النهائي. كما اتفق ممثلا البلدين على تشكيل مجموعة عمل خاصة لمراجعة ومعالجة تحديات المشاريع المختلفة للشركات الإيرانية في العراق.

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