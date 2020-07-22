طهران وبغداد تتفقان على إبرام عقدين لإنعاش قطاع الكهرباء في العراق

وأوضح الوزير "رضا اردكانيان" بعد لقائه نظيره العراقي ماجد حنتوش عصر الثلاثاء - والذي يزور طهران ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي مضطفى الكاظمي-، بأن العقدين يتعلقان بالحد من التلف بشبكة توزيع الكهرباء في محافظتي النجف وكربلاء، وتصليح محولات التوزيع في هذا البلد الجار، مشيرا للتوصل لاتفاق نهائي بخصوصهما وسيتم توقيعهما.

وحول مستحقات توريد الكهرباء للعراق بيّن الوزير اردكانيان بأنه تم الاتفاق على دفع جزء من مستحقات شركة "توانير" لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء الايرانية بدءا من نهاية شهر يوليو/تموز الجاري.