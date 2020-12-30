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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤١ م

استشهاد 28 شخصاً وإصابة 13 آخرين في هجوم على حافلة ركاب على طريق دير الزور - دمشق

استشهاد 28 شخصاً وإصابة 13 آخرين في هجوم على حافلة ركاب على طريق دير الزور - دمشق

أفادت مصادر اعلامية عن تعرض حافلة ركاب على طريق دير الزور - دمشق لكمين من مجموعات مسلحة في بادية كباجب بريف دير الزور، يعتقد أنه خلايا لتنظيم داعش في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين استشهاد 28  شخصاً واصابة 13 آخرين في استهداف باص للنقل على طريق العام دير الزور - دمشق، عند منطقة كباجب (55) كم جنوب غرب مدينة دير الزور.

وأكّدت مصادر أن حافلة تنقل ركاباً على طريق دير الزور- الميادين، تعرضت لكمين من مجموعات مسلحة في بادية كباجب بريف ديرالزور، يعتقد أنه خلايا لتنظيم داعش في المنطقة.

ورجحت المصادر أن يكون الهجوم تم باستهداف قذائف الـ"آر بي جي" والأسلحة الرشاشة، ما أدى لاستشهاد 28 شخصاً وإصابة 13 آخرين.

ولفتت المصادر إلى أن الحافلة احترقت بشكل كامل ما يرجح زيادة في عدد الشهداء في ظل وجود جرحى بحالات خطيرة.

وتنشط خلايا تنظيم داعش في البادية الفاصلة بين دير الزور وحمص، وتحديداً في محيط القاعدة الأميركية غير الشرعية في منطقة التنف (منطقة 55 كم)، ويعتقد أن الهجوم تم انطلاقاً من تلك المنطقة.

المصدر: الميادين

/انتهى/
رمز الخبر 1910589

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