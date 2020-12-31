ظريف: لسنا دعاة حرب ولكننا لن نتردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا ومصالحنا

وأفادت وكالة مِهر للأنباء ان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" وفي معرض رده على التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي، قال: إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تتردد في الدفاع عن شعبها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "بدلا من محاربة كورونا في الولايات المتحدة ، يهدر دونالد ترامب وادارته مليارات الدولارات لتحليق قاذفات B-52 وإرسال الأساطيل إلى منطقتنا". المعلومات التي تم الحصول عليها من العراق تشير إلى وجود مؤامرة لتلفيق ذريعة للحرب.

واكد ظريف ان : "إيران لا تسعى الى الحرب ، لكنها ستدافع علانية ودون تردد عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

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