ظريف: امريكا تتحمل عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء وعقد معه جولة من المباحثات فيما يتعلق باخر القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

من جانبه شرح ظريف وجهة نظر الجمهورية الإسلامية بضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في ضمان الاستقرار والأمن الشاملين بعيداً عن التدخلات الخارجية وتجنب أي توتر، مشيراً الى بعض التحركات الأمريكية المشبوهة والخبيثة في المنطقة، مؤكداً ان واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي مغامرة محتملة.

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