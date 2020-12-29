  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٢٠ م

خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري؛

ظريف: امريكا تتحمل عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة

ظريف: امريكا تتحمل عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة

بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره القطري خلال اتصال هاتفي اخر القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء وعقد معه جولة من المباحثات فيما يتعلق باخر القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

من جانبه شرح ظريف وجهة نظر الجمهورية الإسلامية بضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في ضمان الاستقرار والأمن الشاملين بعيداً عن التدخلات الخارجية وتجنب أي توتر، مشيراً الى بعض التحركات الأمريكية المشبوهة والخبيثة في المنطقة، مؤكداً ان واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي مغامرة محتملة.

/انتهى/
رمز الخبر 1910554

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات